Украина отправила в Гаагу новые доказательства преступлений России в Крыму

Офис генерального прокурора Украины направил в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге восьмое сообщение о масштабных и системных нарушениях России в аннексированном Крыму.

Как сообщается на официальном сайте Офиса генпрокурора, действия властей страны-оккупанта подпадают под квалификацию "военные преступления".

"Материалы собраны прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с правозащитной неправительственной общественной организацией "Региональный центр прав человека", – говорится в сообщении.

Проанализированы почти 9,5 тыс. судебных решений и идентифицированы 3962 лица, которые стали жертвами нарушений прав собственности в Крыму. Из общего количества пострадавших у 3712 человек зафиксировано незаконное изъятие земельных участков, у 250 – разрушение недвижимости.

Такая практика оккупационных властей осуществляется по всей территории Крымского полуострова в течение более 6 лет с привлечением практически всех "судебных органов" – 24 из 28 районных судов принимали соответствующие незаконные решения.

"Действия РФ является грубым нарушением ст. 53 и 147 Четвертой Женевской Конвенции 1949 года и могут квалифицироваться как военные преступления", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Прокуроры и правозащитники отмечают, что ежедневно на оккупированной территории появляется, как минимум, две новые жертвы военного преступления. Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым проводится досудебное расследование о нарушениях законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины). Собранные в рамках уголовного дела доказательства также вошли в информационное сообщение к МУС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле прокуратура Крыма также направила в Гаагу доказательства преступлений России на аннексированном полуострове.