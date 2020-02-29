Украина не будет праздновать 9 мая: Пристайко разозлил РФ заявлением

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что позиция Украины остается неизменной и 9 мая в стране праздновать не будут. В России успели отреагировать на заявление.

В интервью каналу "Украина 24" он подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не приходило приглашение принять участие в параде в Москве в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Пристайко, Украина, как и весь европейский континент, спустя годы готова понять, почему произошла эта трагедия и простить друг друга. Он считает, что празднование должно идти именно "в эту сторону".

Вадим Пристайко Скриншот из видео

"Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире", – сказал министр.

В российских СМИ уже успели обсудить то, что Зеленский "остался без приглашения на парад в Москве". В эфире пропагандистского канала "Москва24", подчеркнули, что ранее в Кремле "обещали пригласить украинского лидера и всех, кто чтит память защитников мира от нацизма".

"Киев намерен 9 мая еще раз напомнить всем о трагедии Второй мировой войны и "простить" произошедшее всем участникам, а праздновать День Победы Украина не будет", – написали на сайте Газета.ru.

Ранее OBOZREVATEL писал, что министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает своей отставки и заявил, что готов покинуть пост в любое время.

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