Украина лишилась козыря в споре с Россией за Азовское море: раскрыты детали

Украина вызвала переполох в России, проведя через Керченский пролив военные корабли "Донбасс" и "Корец". Однако РФ может использовать этот факт в свою пользу в будущих международных судах по статусу Азовского моря.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Ирина Верещук. По ее словам, событие имело для Украины не только позитив.

"Мы сделали рейд двух наших кораблей, которые прошли по Керченскому проливу под Керченским мостом, применив наш договор 2003 года. Показали, что мы можем там проходить, и пусть только Россия на нас нападет", - напомнила международник.

"Это с одной стороны позитив, а с другой стороны, если мы посмотрим в недалекую перспективу наших судебных исков, это для России очень важный аргумент, когда она скажет – а кто им мешает проходить? Если это не военные суда, если их пушки не нацелены против России, пусть себе проходят. И если мы говорим про юридическую базу, защиту в суде, то конечно мы теряем", - объяснила она.

Верещук напомнила, что еще в январе 2018 года Украина подавала жалобу в соответствующий суд ООН по морскому праву, но в мае Россия внесла возражения, и украинскую жалобу не приняли к рассмотрению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине планируют до конца года создать на Азовском море военно-морскую базу Вооруженных сил Украины, чтобы "создать условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе".