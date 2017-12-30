Украина - единая: журналист констатировал окончательную победу Майдана

Майдан в Украине победил, потому что его идеология была инклюзивной.
Об этом заявил журналист Павел Казарин в своем материале для "Крым.Реалии".
"Он готов был принять в себя любого, кто разделял его ценности. Кто готов был протестовать против насилия и несправедливости, узурпации и отчаяния. Майдан был двуязычным, многонациональным и мировоззренческим", - подчеркнул он.
По его словам, затем эту традицию продолжила война за независимость.
"Российское вторжение стерло границы между областями. В одних и тех же окопах сидели жители Днепра и Ужгорода, Ивано-Франковска и Херсона, Донецка и Львова. Их объединял не только цвет паспортов - их объединяло стремление защитить будущее от того, что им хотела навязать бывшая метрополия. Добровольцами на фронт шли украинцы и русские, евреи и крымские татары, белорусы и грузины", - написал Казарин.
По его словам, именно это стало причиной поражения России в Украине.
Как сообщал "Обозреватель", ранее советник президента Украины Владимир Горбулин заявил, что интересы Украины на Донбассе не смогут отстоять ни западные партнеры, ни США, так как это касается сугубо нашего государства.
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