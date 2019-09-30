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30 сентября • обновлено в 09:40
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Училась в Москве: глава украинской делегации в ПАСЕ поддержала переговоры с Россией

11.9т Читать материал на украинском

Глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что необходимо поддерживать диалог с Россией.

Политик в интервью "Левому берегу" сообщила, что ее не пугает перспектива работать наравне с русскими, так как она проходила обучение в России.

"Я за свою жизнь сняла три документальных фильма о КГБ; я общалась с огромным количеством российских дипломатов, политиков. А еще я училась в Москве, кстати – есть такая страница в биографии. Я окончила МГУ, была там в самое интересное время – в 2013–2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом", – отметила она.

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Ясько подчеркнула, что для общего понимания происходящего в мире, нужно вести диалог с Россией.

"Мне же нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире, поэтому отказываться от общения с россиянами – это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", – пояснила она.

Елизавета Ясько

Елизавета Ясько

Левый берег

Как сообщал OBOZREVATEL, делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы возглавила нардеп из президентской партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Позже Украина официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России.

При этом партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" направит своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Елизавета Ясько
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Valery Iolanda
Valery Iolanda
Интересно в каких годах она училась в МГУ и какой факультет МГУ она заканчивала. Прям всезнайка-всеуспевайка. И КНУ она закончила и Оксофорд и МГУ. Кстати интересно откуда деньги на Оксфорд, не желает ли засветить источники?
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Служи народу, девочка! Только, смотри, народ не перепутай!
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
"Спілкуватись"?С кем?!Вас в том или ином случае или куплят или обведут вокруг пальца...Вести диалог с россиянами можно,но только не с путинской россией ...
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