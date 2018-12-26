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"Убрать двуглавость": Гриценко сказал, что изменил бы в Конституции

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В существующую Конституцию надо постепенно внести несколько изменений, которые приведут к большей ответственности президента и парламента.

Об этом в эфире канала "Наш" сказал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Убрать двуглавость исполнительной власти. Я отстаиваю подход, что президент должен возглавлять исполнительную власть. Когда ты не просто обещаешь на выборах, а возглавляет правительство и делаешь. Конечно, у президента надо забрать часть полномочий по силовикам и перевести их на парламент, чтобы был баланс", - объяснил Гриценко.

Политик добавил, что также в Основной закон необходимо внести четкую конституционную норму, которая будет предусматривать, что парламент принимает законы прямого действия.

"Без отдельных, определенных законом, случаев тысячи подзаконных актов, постановлений, распоряжений. Чтобы наш закон был в 300-400 страниц, подробно расписан, чтобы ни одно правительство, налоговая, глава администрации его не исказили. Тогда будет меньше оснований для коррупции", - подчеркнул Гриценко.

Он отметил, что в рамках любой конституционной системы, если следовать закону и не нарушать ее, можно построить сильное государство.

"Конституция меняется не быстро. Нужно время, мы это время терять не можем, поэтому новая команда начнет работать на основе существующей Конституции, предлагая изменения", - подытожил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко, согласно соцопросам, называют лучшим возможным единым кандидатом в президенты Украины от демократических сил.

Персона
Анатолий Гриценко
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Гриценко, дебил, ну где ты отличился-то при решении важных для множества любей проблем однозначно в лучшую сторону, что лезешь Конституцию переделывать ??? Почему для вас недорослей перезрелых, только Конституция достойная ваших потуг цель где вы отличиться лезете и ни на чем другом вы показать свои способности не можете? Кто тебе сказал что эксперименты на людях делать позволительно, идиот?
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