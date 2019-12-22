"У Зеленского связаны руки": Лавров сделал резкое заявление о войне на Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться "позитивных сдвигов в отношениях с Россией".

Такое заявление он сделал в воскресенье, 22 декабря, в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. По словам Лаврова, "есть те, кто мешает" планам Зеленского.

"Отказ Зеленского на встрече в Париже от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки", – заявил он.

Зеленский и Лавров

Как писал OBOZREVATEL, недавно в России внезапно заявили, что "Путин боится Зеленского", поэтому не смог реализовать свой план на "нормандском саммите".

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