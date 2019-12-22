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22 декабря • обновлено в 17:14
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"У Зеленского связаны руки": Лавров сделал резкое заявление о войне на Донбассе

3.8т
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться "позитивных сдвигов в отношениях с Россией".

Такое заявление он сделал в воскресенье, 22 декабря, в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. По словам Лаврова, "есть те, кто мешает" планам Зеленского.

"Отказ Зеленского на встрече в Париже от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки", – заявил он.

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Зеленский и Лавров

Зеленский и Лавров

Как писал OBOZREVATEL, недавно в России внезапно заявили, что "Путин боится Зеленского", поэтому не смог реализовать свой план на "нормандском саммите".

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Сергей Лавров Владимир Зеленский
Место
Россия
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Петров Игорь
Петров Игорь
"У Зеленского связаны руки" ...похоже на зависть стреноженной лошади.
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Mega Death
Mega Death
С xoxлами лучше воевать, чем торговать))
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Mega Death, куда тебе, петуху, воевать с людьми? Не успеешь кукарекнуть, как ножом тебя чик - и готово :)))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Mega Death, чушок,готов сдохнуть за путена?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Так и есть. Украина находится под полным управлением Госдепа. А новым хозяевам Украины, плевать что станется с их нерабами.
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Pavlov Pavel, а ты, петушок, откуда здесь вылез? :)
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Джонсон Саймон Ф., Он сказал всё правильно. И сейчас из Украины делают Сороссию и после продажи земли они навеки останется колонией запада.
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