У Зеленского рассказали, кто получит высокие должности

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что политсила планирует раздавать руководящие должности в государственных органах, учитывая личные качества кандидатов, а не квотный принцип.

Своей позицией поделился он в интервью "Интерфакс-Украина".

"Будем исходить из знаний, опыта, профессиональных качеств тех или иных людей. И еще раз скажу, что далеко не всегда это могут быть представители команды, которые прошли всю кампанию. Мы исходим не из квотного принципа, а из принципа эффективности", – отметил он.

Дмитрий Разумков Фокус.ua

По словам Разумкова, в "Слуге народа" уже есть по 2-3 "эффективные" кандидатуры на должности спикера, его заместителей, премьера, министров, главы фракции, председателей комитетов, подкомитетов, а также органов центральной исполнительной власти.

"Да, мы будем стремиться, чтобы на эти позиции попали наши коллеги, но если мы будем видеть, что кто-то более эффективно сможет реализовывать те или иные задачи, тогда принадлежность к команде не будет решающей", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что премьер-министром должен быть профессиональный экономист, не имеющий отношения к политике.

Также лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков намекнул, что первый номер "Голоса" Святослав Вакарчук не станет новым премьером.

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