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9 сентября • обновлено в 11:00
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У Зеленского признались, зачем отпустили террориста Цемаха

28.1т Читать материал на украинском

Бывший зенитчик, который обвиняется в причастности к катастрофе рейса МН17, Владимир Цемах не является ключевым свидетелем в деле о сбитом "Боинге" над Донбассом в 2014 году.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных.

Он отметил, что важность Цемаха для расследования должен установить суд. При этом нет никаких политических последствий для Украины из-за его обмена.

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"Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решение о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами", – подчеркнул чиновник.

Ермак добавил, что Россия и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии. То есть теперь Нидерландам нужно взаимодействовать с РФ по поводу выдачи Цемаха.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.

Напомним, что 7 сентября Россия и Украина провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

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Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персоны
Андрей Ермак Владимир Цемах
Место
Украина
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Комментарии
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Sladko Semen
Sladko Semen
Цивилизованный подход.
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70rus xxx
70rus xxx
А чЁ об этом конституция гутарит?Вроде,Цемах чистокровный кахол.
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Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
звучить як тухлий піздьож. Голандські прокурори кажуть "нахуя ви його віддали РФ?" А беручі до уваги те, що по факту Цемах є громадянин України, а в РФ він лише нещодавно натуралізовався, то це є теж саме, як Путлєр раптом вигадав, що громадянин України Сєнцов є "громадянинином РФ" лише задля того, щоб посадити його у в'язницю. Зєлупу треба вбивати якнаймога швидше.
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Tomaso Albioni, а они тупые что ли, за 2 месяца так и не смогли допросить ключевогого свидетеля или им плевать? Кстати, а с каких пор на Украине свидетелей держат в тюрьмах?
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