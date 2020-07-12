У Путина подготовились к выходу Украины из "Минска" и выдали, что "насильно мил не будешь"

Киев все более настойчиво говорит, что Минские договоренности надо менять, и Москва пока не понимает, означает ли это выход Украины из соглашений.

Как заявил в интервью телеканалу "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опровержения заявлений о готовности к выходу со стороны украинских властей не последовало.

"Мы смотрим на заявления украинского руководства, которое все чаще и чаще, все более настойчиво говорит о том, что Минские договоренности нужно менять. Означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер или не означает – мы пока не знаем", – сказал он.

По мнению Пескова, выход Украины из Минских соглашений не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве.

"Но в данном случае насильно мил не будешь", – добавил представитель Кремля.

Он пояснил, что если такое произойдет, то "мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс", и создать новую базу в виде нового документа "будет чрезвычайно сложно".

Напомним, ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников заявил о неактуальности Минских соглашений – предусмотренные в них сроки уже истекли, а договоренности не реализованы.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак назвал возможный выход Украины из Минских соглашений "чрезвычайным политическим событием".

Он добавил, что на выработку новых документов могут уйти годы.