Сколько пафоса и апломба! "Прилетел в Берлин. Со мной вице-премьер, министр иностранных дел и прочая и прочая". Серьезно? А кто ты такой вообще? Ты всего лишь глава канцелярии президента. Или уже нет?

Ты по поведению и амбициям минимум вице-президент. Судя по молчанию Зеленского, его всё устраивает. Такой наглости не позволял себе ни один глава администрации. Летать, сопровождая гаранта, это понятно. Но лететь самому во главе делегации как канцелярист президента? Это что такое? У нас тут уже не режим Зеленского. Это уже режим Ермака-Зеленского. И чем наглее и нарваннее Ермак, тем ближе конец.

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