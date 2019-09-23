"У нас президент-комик и парламент шоуменов": "слуга народа" ответила на скандал с мужем-помощником

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марина Никитина, которая наняла мужа и визажистку на платные должности помощников, ответила на скандал.

Своей реакцией парламентарий поделилась в Facebook.

"Отношусь к критике с юмором! Дело не в бывшем роде деятельности и не в том, кто какие интернатуры на помощников заканчивал, а дело в доверии! Кому полностью доверяешь, того и нанимаешь, люди рядом с тобой прошли ад избирательного процесса на местах, не спали несколько суток и бросили бизнес, чтобы не за вознаграждение, а за идею отстаивать будущее страны, пока другие добывали себе какие-то регалии", – возмутилась нардеп.

Никитина ответила на скандал с мужем-помощником ipne.ws

Никитина призвала не критиковать ее, не зная мотивов такого решения.

"У нас президент, по предыдущему роду занятий комик и актер, сделал больше для страны за несколько месяцев, чем все остальные за годы! Парламент из фотографов и шоуменов имеет большую свободу, чем образованные предшественники, которые десятилетиями воровали и были неприкосновенны. Друзья, судите по делам и по совести! Думаю, честные визажист и инженер-механик лучше десяти профессоров философии, которым безразличен результат и нет идейности и преданности общему делу", – заявила она.

Никитина взяла мужа помощником на зарплату incentre.zp.ua

Но тут же после замечания о том, что могла взять мужа и на общественных началах, нардеп резко изменила мнение.

"Вы в этой части, может, и правы, я и сама это понимаю, потому что, когда регистрировала документы, даже не задумалась над этой частью вопроса, поэтому, видимо, по приезду из округа переведу Александра на общественные основы или минималку, которую будет отдавать на благотворительность. Обязательно отчитаюсь об этом и спасибо, что навели на целесообразное мнение!" – написала Никитина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Литвиненко, который ранее попался на кнопкодавстве, снова угодил в скандал – он обсуждал на заседании, как провести вечер пятницы.

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