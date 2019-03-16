"У меня трусились ноги": Насиров рассказал о первой сделке на $300 млн

Глава Государственной фискальной службы, кандидат в президенты Украины Роман Насиров рассказал, как торговал ценными бумагами на бирже в Лондоне.

"Моя самая первая сделка, я ее хорошо помню, была на $300 млн… Мне было 25 лет, у меня трусились ноги, колени", - сказал он в программе "В гостях у Гордона" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

По его словам, там каждый шаг, движение, исчислялось примерно в $250 тысяч. "И ты сделку закрываешь голосом, она в одну секунду может поменяться, и компании придется на себя брать разницу", - объяснил Насиров.

Роман Насиров

Глава Государственной фискальной службы добавил, что потом следующие сделки было закрывать проще. "Потом научился, стал агрессивным в трейдинге", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Насиров предложил сделать английский вторым государственным. "Если сделать английский язык вторым государственным языком в Украине, тогда отпадут все проблемные вопросы. Это будет самым большим шагом к реальной евроинтеграции", - сказал он.

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