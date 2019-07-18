"Ты обещал и не сделал!" Шефир рассказал о комплексах Зеленского

У президента Украины Владимира Зеленского есть только один комплекс – суперпорядочности.

Такое заявление сделал первый помощник главы государств Сергей Шефир в интервью LB.ua. "Он мало по каким вопросам комплексует. Только, когда его ставят в позицию "ты обещал и не сделал", – подчеркнул он.

При этом он заверил, что касательно роста никаких подобных чувств у Зеленского якобы нет. Шефир уточнил, что он составляет 172 см.

Владимир Зеленский

Отвечая на вопрос о том, как "Владимир Александрович реагирует на замечание о некомпетентности", помощник президента сказал:

"Мне кажется, мы с ним здесь очень похожи. Если мне говорят, что я не компетентен, и это действительно так, то я беру время на то, чтобы вникнуть в тему и прошу помощи. Владимир Александрович умеет слушать, он очень быстро учится. Но никогда не станет умничать, если не разбирается в вопрос".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шефир заявил, что предвыборное обещание президента Украины Владимира Зеленского о том, что все виновные понесут наказание, пока невыполнимо.

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