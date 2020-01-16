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16 января • обновлено в 20:22
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ЦИК зарегистрировала "слугу" вместо Венедиктовой: что о нем известно

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Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала 31-летнего Александра Санченко нардепом от партии "Слуга народа".

Его зарегистрировали вместо Ирины Венедиктовой, которая досрочно сложила свои полномочия, поскольку возглавила пост директора Государственного бюро расследований. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

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Александр Санченко

Александр Санченко

facebook.com/Александр Санченко

На досрочных выборах в парламент Санченко шел в списке партии "Слуга народа" следом за Венедиктовой под №137. Он родился в сумах и имеет финансовое образование. Новоиспеченный нардеп является директором по связям с государственными органами и корпоративной социальной ответственности музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Александр Санченко

Александр Санченко

facebook.com/Александр Санченко

Александр Санченко

Александр Санченко

facebook.com/Александр Санченко

Александр Санченко

Александр Санченко

facebook.com/Александр Санченко

Александр Санченко

Александр Санченко

facebook.com/Александр Санченко

Ранее OBOZREVATEL писал, что нардепы от партии "Слуга народа" пришли на работу в Верховную Раду с одинаковыми сумками от Dolce & Gabbana стоимостью более 35 тысяч гривен.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Ирина Венедиктова Александр Савченко
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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