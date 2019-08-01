ЦИК "пустила" в Раду еще 17 депутатов: полный список

Центральная избирательная комиссия в четверг, 1 августа, признала избранными в Верховную Раду Украины еще 17 мажоритарных народных депутатов.

Теперь общее количество победителей внеочередных выборов в парламент на округах составляет 153, передает пресс-служба ЦИК.

"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 17 ОВО, признав избранными народными депутатами Украины", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Верховная Рада Украины ТСН

Список признанных избранными народных депутатов:

Гузь Игорь – в ОИО № 19, Медяник Вячеслав – в ОИО № 27, Корявченков Юрий – в ОИО № 33, Герман Денис – в ОИО № 35, Гнатенко Валерий – в ОИО № 49, Арешонков Владимир – в ОИО № 64, Кузьминых Сергей – в ОИО № 67, Прощук Эдуард – в ОИО № 85, Горобец Александр – в ОИО № 95, Кузнецов Алексей – в ОИО № 106, Вельможный Сергей – в ОИО № 112, Мезенцева Мария – в ОИО № 168, Шенцев Дмитрий – в ОИО № 176, Мазурашу Георгий – в ОИО № 203, Божик Валерий – в ОИО № 204, Швец Сергей – в ОИО № 214, Буймистер Людмила – в ОИО № 223.

Как писал OBOZREVATEL, 31 июля общее количество депутатов, которые победили на парламентских выборах в мажоритарных округах, составляла 134.

29 июля ЦИК установил результаты на 35 округах, признав избранными 35 народных депутатов. 30 июля к них присоединились еще 49 победителей в округах.

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