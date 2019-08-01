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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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ЦИК "пустила" в Раду еще 17 депутатов: полный список

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Центральная избирательная комиссия в четверг, 1 августа, признала избранными в Верховную Раду Украины еще 17 мажоритарных народных депутатов.

Теперь общее количество победителей внеочередных выборов в парламент на округах составляет 153, передает пресс-служба ЦИК.

"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 17 ОВО, признав избранными народными депутатами Украины", – сказано в сообщении.

Новости
Выборы в Раду: в ЦИК озвучили дату оглашения результатов

Иллюстрация. Верховная Рада Украины

Иллюстрация. Верховная Рада Украины

ТСН

Список признанных избранными народных депутатов:

  1. Гузь Игорь – в ОИО № 19,

  2. Медяник Вячеслав – в ОИО № 27,

  3. Корявченков Юрий – в ОИО № 33,

  4. Герман Денис – в ОИО № 35,

  5. Гнатенко Валерий – в ОИО № 49,

  6. Арешонков Владимир – в ОИО № 64,

  7. Кузьминых Сергей – в ОИО № 67,

  8. Прощук Эдуард – в ОИО № 85,

  9. Горобец Александр – в ОИО № 95,

  10. Кузнецов Алексей – в ОИО № 106,

  11. Вельможный Сергей – в ОИО № 112,

  12. Мезенцева Мария – в ОИО № 168,

  13. Шенцев Дмитрий – в ОИО № 176,

  14. Мазурашу Георгий – в ОИО № 203,

  15. Божик Валерий – в ОИО № 204,

  16. Швец Сергей – в ОИО № 214,

  17. Буймистер Людмила – в ОИО № 223.

Как писал OBOZREVATEL, 31 июля общее количество депутатов, которые победили на парламентских выборах в мажоритарных округах, составляла 134.

29 июля ЦИК установил результаты на 35 округах, признав избранными 35 народных депутатов. 30 июля к них присоединились еще 49 победителей в округах.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
ЦИК политика Верховная Рада Украины депутат
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