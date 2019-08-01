ЦИК "пустила" в Раду еще 17 депутатов: полный список

Центральная избирательная комиссия в четверг, 1 августа, признала избранными в Верховную Раду Украины еще 17 мажоритарных народных депутатов.
Теперь общее количество победителей внеочередных выборов в парламент на округах составляет 153, передает пресс-служба ЦИК.
"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 17 ОВО, признав избранными народными депутатами Украины", – сказано в сообщении.
Иллюстрация. Верховная Рада Украины
ТСН
Список признанных избранными народных депутатов:
Гузь Игорь – в ОИО № 19,
Медяник Вячеслав – в ОИО № 27,
Корявченков Юрий – в ОИО № 33,
Герман Денис – в ОИО № 35,
Гнатенко Валерий – в ОИО № 49,
Арешонков Владимир – в ОИО № 64,
Кузьминых Сергей – в ОИО № 67,
Прощук Эдуард – в ОИО № 85,
Горобец Александр – в ОИО № 95,
Кузнецов Алексей – в ОИО № 106,
Вельможный Сергей – в ОИО № 112,
Мезенцева Мария – в ОИО № 168,
Шенцев Дмитрий – в ОИО № 176,
Мазурашу Георгий – в ОИО № 203,
Божик Валерий – в ОИО № 204,
Швец Сергей – в ОИО № 214,
Буймистер Людмила – в ОИО № 223.
Как писал OBOZREVATEL, 31 июля общее количество депутатов, которые победили на парламентских выборах в мажоритарных округах, составляла 134.
29 июля ЦИК установил результаты на 35 округах, признав избранными 35 народных депутатов. 30 июля к них присоединились еще 49 победителей в округах.
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