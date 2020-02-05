"Трещит по швам!" Адвокат Порошенко разоблачил аферу Трубы в ГБР

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова до сих пор не предоставила официальную информацию о расположении следственных подразделений ГБР в Киеве.

Об этом сообщил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань в своем блоге на "Украинской правде".

"Мы так и не дождались ответа и.о. директора ГБР Ирины Венедиктов на простой, казалось бы, вопрос: где же расположены следственные подразделения ГБР? Все еще ищет подчиненных, наверное", – написал он.

Роман Труба 5 канал

Вместе с тем коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда разобралась и установила факт места нахождения органа досудебного расследования ГБР в Шевченковском районе Киева, а именно по адресу: г. Киев, ул. Симона Петлюры, 15.

"Печерская афера Трубы трещит по швам. Он незаконно искусственно создавал несуществующие "основания" для обращения следователей ГБР с ходатайствами не в Шевченковский, а в Печерский суд. По каким причинам Труба так прикипел к Печерскому суду, нормальному человеку понять трудно", – написал Головань.

По его убеждению, большинство решений следственных судей по уголовным производствам центрального аппарата ГБР постановлялись Печерским районным судом города Киева. Следовательно, есть основания считать те решения неправосудными.

Он напомним, что ранее отправлял соответствующий запрос на имя и.о. директора ГБР Венедиктовой, однако та 3 января проинформировала о продолжении срока рассмотрения его запроса на 20 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты "WATCHDOGS.Расследования" получили неопровержимые доказательства подлинности пленок, опубликованных телеграмм-каналом "Трубу прорвало", заказав экспертизу в Канаде.

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