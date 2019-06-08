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Монро
Монро
Травести-дива, ведущая развлекательных шоу-программВсе статьи автора

Звезды шоубиза в Раде: может вначале поработать в райцентре и набраться опыта?

1.1т

Мое лицо, когда я слышу об очередном походе в Раду звезд шоу-бизнеса, которые клянутся честно трудиться на благо украинского народа и восторгаются командой однодумців.

Звезды шоубиза в Раде: может вначале поработать в райцентре и набраться опыта?

Ок. Но почему сразу в Верховную Раду? Может начать хотя бы с городского совета? Или поработать в районных центрах, в селе? Набраться опыта. Чего ж сразу в высший законодательный орган?

Святослав Вакарчук и Сергей Притула

Святослав Вакарчук и Сергей Притула

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Притула пойдет на выборы вместе с Вакарчуком: видеообращение

Мне всегда казалось, что депутат ВР - это не титул, не звание, а именно профессия, которая подразумевает определенное, профильное образование и мало мальский опыт!? А в итоге опять выбирает приятного, симпатичного патриота, который со временем научится, он же такой прикольный...(

Ки.сы.: хочется ошибаться, но как показывает история, пока все мимо.

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Автор
МонроМонро
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Монро
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кудря александр
кудря александр
Та не, мадама..."Прикольный" - это избранник охлоса, ЗЕленский. Надеюсь, скоро его "электорату" станет не до смеха.
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SHYLOVYCH IHOR
SHYLOVYCH IHOR
Вы - шикарная женщина. Оставайтесь в шоу-программах: политика - это не Ваше.
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