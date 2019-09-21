Трампа уличили в жестком давлении на Зеленского: что случилось

Президент США Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским давил на него для начала расследования против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байден.

Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает ТСН. Издание также отмечает, что во время июльского разговора обоих президентов Трамп неоднократно призывал Зеленского начать расследование против этой компании.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

"Он сказал ему, что он должен работать с (Джулиани) относительно Байдена, и что люди в Вашингтоне хотят узнать правдивы ли обвинения в отношении сына Байдена", - рассказал источник Джо Байдена.

Вместе с тем, он отметил, что во время разговора Трамп не затрагивал вопросы военной помощи Украине, однако несколько раз повторял о необходимости контактов с его адвокатом Руди Джулиани.

Впоследствии претендент на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден, который в грядущей гонке считается главным конкурентом действующего главы США, опубликовал заявление, в котором раскритиковал Трампа.

"Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях. Минимум, который должен сейчас сделать Дональд Трамп, это немедленно опубликовать расшифровку телефонного разговора, о котором идет речь. Чтобы американский народ мог дать свою оценку действиям президента", - говорится в заявлении Байдена.

Стоит отметить, что Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".

Как сообщал OBOZREVATEL, в США начали "широкомасштабное расследование" из-за возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!