Ткаченко: мне дали в ухо яйцом. Видео инцидента

В министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко перед началом пресс-конференции по случаю 100 дней его работы в должности неизвестный швырнул яйцо.

Об инциденте Ткаченко рассказал на пресс-конференции. Он уточнил, что человек, который бросил яйцо, убежал.

"Я продолжаю испытывать на себе "любовь", причем без повода, многих людей, и, в принципе, я знаю, почему. Потому что наши идеи примирения, пропаганда разнообразия в украинской культуре, диалога вряд ли нравятся крайним сторонам политического процесса”, – сказал министр.

По его мнению, к инциденту могли быть причастны застройщики, которых он “обидел” при выдаче разрешений, касающихся исторического и культурного наследия.

"Так же как и застройщики. Мы остановили массовую выдачу разрешений, и очевидно, что наши усилия, которые вернут, например, государству Укркинохронику, тоже вызывают своеобразные волны "любви" ко мне с разных сторон. Когда я заходил сюда, мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране", – сказал Ткаченко.

Видео происшествия разместил в Facebook "4 канал". На кадрах видно, как мужчина в кепке подбежал к министру и с близкого расстояния бросил в него яйцо, после чего поспешно удалился.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Романюк, который в 2004 году бросил яйцом в тогдашнего премьер-министра и кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, стал топ-менеджером "Укрзалізниці".

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