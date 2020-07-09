В 2021 году частью национального проекта "Большая стройка" станет восстановление 100 культурных объектов. В частности, Бережанский, Острожский, Подгорецкий замки.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на своей странице в Facebook в четверг, 9 июля. Он отметил, что впервые за 30 лет независимости Украина реально сможет восстановить историко-культурное наследие, которое, порой, в критическом состоянии – запущено и разрушено.

"Но эти объекты являются кодом нашей нации. Сохранение их подлинности и духа – наша ответственность, наполнение новым содержанием – наш долг перед будущими поколениями", – заметил Ткаченко.

По его словам, восстановление памятников также обеспечит устойчивое развитие территорий общин, проложит новые туристические маршруты. Достопримечательности станут местными достопримечательностями, наполнятся новыми смыслами.

Проект, как сообщил Ткаченко, пока готов для рассмотрения министерствами и будет представлен в ближайшее время.

В перечень войдут следующие объекты: Острожский замок, Ривненская область; Национальный художественный музей Украины, Киев; Национальный историко-культурный заповедник Качановка, Черниговская область; Бережанский замок, Тернопольская область; Оборонительные стены, Жовква, 16-17 веков, Львовская область; Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Н. В. Лысенко, Харьков; Дворец Потоцких, Одесса; дворец Подгорецкий замок, 1635-1640, 1779 гг. Львовская область; Национальный заповедник Хортица, Музей истории запорожского казачества, Запорожская область; Николаевская астрономическая обсерватория, одна из старейших обсерваторий Восточной Европы, основана 1821, Николаевская область.

Ткаченко анонсировал восстановление сотни культурных объектов: перечень Facebook Александра Ткаченко

Ткаченко анонсировал восстановление сотни культурных объектов: перечень Facebook Александра Ткаченко

Ткаченко анонсировал восстановление сотни культурных объектов: перечень Facebook Александра Ткаченко

Ткаченко анонсировал восстановление сотни культурных объектов: перечень Facebook Александра Ткаченко

Ткаченко анонсировал восстановление сотни культурных объектов: перечень Facebook Александра Ткаченко

Ткаченко анонсировал восстановление сотни культурных объектов: перечень Facebook Александра Ткаченко

Ткаченко анонсировал восстановление сотни культурных объектов: перечень Facebook Александра Ткаченко

Ткаченко анонсировал восстановление сотни культурных объектов: перечень Facebook Александра Ткаченко

Ткаченко анонсировал восстановление сотни культурных объектов: перечень Facebook Александра Ткаченко

Ткаченко анонсировал восстановление сотни культурных объектов: перечень Facebook Александра Ткаченко

Ткаченко анонсировал восстановление сотни культурных объектов: перечень Facebook Александра Ткаченко

Ткаченко анонсировал восстановление сотни культурных объектов: перечень Facebook Александра Ткаченко

Ткаченко анонсировал восстановление сотни культурных объектов: перечень Facebook Александра Ткаченко

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Кабмина Ткаченко предложил изменения по работе учреждений культуры при адаптивного карантина.