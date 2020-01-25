Тимошенко просила у Зеленского три должности: стало известно какие

Народный депутат, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко после победы на выборах Владимира Зеленского просила у Офиса президента назначить ее людей на руководящие должности.

Об этом в телеграмм-канале сообщил журналист, народный депутат 8-го созыва Сергей Лещенко.

"Когда после победы Владимира Зеленского она вышла на Банковую с предложением пустить ее во власть, то просила для своих людей три должности: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины и Бердянский порт", – говорится в сообщении.

Тимошенко и Зеленский

Лещенко отметил, что Тимошенко отказали, и она ушла в радикальную оппозицию.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Лещенко отметил, что Юлия Тимошенко зачастила на эфиры телеканалов, которые принадлежит куму президента России Владимира Путина Виктору Медведчуку, что может свидетельствовать об "альянсе" двух политиков.

Ранее Лешенко разнес выступление Тимошенко в эфире "Свободы слова". Он обратил внимание, что политикбольше не вспоминает "грешки" прошлой власти, не борется с олигархами, а вместо этого выступает против легализации азартных игр и марихуаны.

Ранее Тимошенко заявила, что после скандала с возможной прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука вся команда президента Украины Владимира Зеленского должна уйти "из-за некомпетентности".

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