"Год потерян безответственно!" Тимошенко напомнила о предвыборных обещаниях власти

Глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что, по ее убеждению, за год власть так и не смогла оправдать надежды украинцев. Имея все без исключения рычаги влияния, большинство в парламенте, возможность назначать правительство – президент потратил их на удовлетворение потребностей международных спекулянтов, а не собственных граждан.

Об этом она сказала в эфире программы "Право на власть". Тимошенко напомнила об обещанном в предвыборной программе президента законе о народовластии, который так и не был проголосован, как и внесенный партией "Батьківщина" законопроект о референдуме.

"Если бы только у нас была реальная возможность решать важные для страны вопросы через референдум, как обещал президент, то у людей спросили бы, хотят ли они продавать землю, у людей бы спросили, хотят ли они отменить закон о запрете приватизации всех стратегических объектов. На самом деле, сегодня страна была бы другой, потому что люди бы чувствовали свою причастность ко всем действиям, которые делает власть. И это, на мой взгляд, одна из крупнейших систем провала, которые есть", – отметила Тимошенко.

Для того, чтобы побороть схемы, от которых страдает отечественный бюджет, убеждена политик, за год нужно провести полный аудит всех коррупционных сделок в государственных корпорациях НАК "Нафтогаз", "Укрзалізниця", "Укрпочта", Национальный банк, который стал просто центром дерибана государственных денег.

"За год страна могла бы быть без топ-корупции, которая сегодня процветает. Потому что то, что мы сейчас вывернули во Временной следственной комиссии, стало подтверждением слов экс-министр Игоря Уманского, что схемы по уклонению уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, всех налогов на таможни процветают. От пяти до десяти миллиардов гривен страна ежегодно недополучает. Если за год президент Зеленский не сделал этого аудита и не привлек никого к уголовной ответственности, то на Временной следственной комиссии выведем на чистую воду всех коррупционеров. И у нас сегодня есть все необходимое для этого", – подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батьківщини" убеждена, что, осуществляя правильные шаги и придерживаясь обещаний, президент сегодня мог бы сделать жизнь в стране лучшим.

"Жаль, что этот год потерян достаточно безответственно. Потому что все равно придется выполнять те задачи, о которых мы говорили еще год назад, но при сложных условиях и более высокой цене. Уверена, что мы введем и новый Налоговый кодекс, и страховую медицину, и правильное ипотечное кредитование, чтобы люди имели возможность получить жилье, и сломаем хребет коррупции. Но, к сожалению, это будет сделано уже после следующих выборов. Так, делать это будет гораздо труднее, но это будет сделано", – резюмировала Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что "банковский" закон, который 13 мая приняла Верховная Рада, – это профанация и преступление против суверенитета Украины.

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