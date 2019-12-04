Террористы получат УБД? В Раде разгорелся громкий скандал

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков публично повздорили в парламенте.

Это произошло во время рассмотрения правок к законопроекту 2045-1 во время пленарного заседания 4 декабря.

В частности, Геращенко выступила против принятия поправки, которая позволяет получать статус УБД не только украинским добровольцам, но и членам незаконных террористических формирований на Донбассе.

"Только что 215 "слуг народа" поддержали поправку, которой дали возможность, лазейку: статус УБД получат боевики, сепаратисты и так далее! У нас здесь голуби мира с колорадскими значками под вышиванками, которые засели в первых рядах! Они протягивают поправки, которые нивелируют саму сущность этого закона", – возмутилась нардеп.

Ирина Геращенко и Дмитрий Разумков

В свою очередь Разумков обиделся на ее критику членов "Слуги народа" и прервал выступление Геращенко резким ответом.

"Ирина Владимировна, я очень извиняюсь: если снова будут оскорбления в Верховной Раде Украины о колорадских значках, о вышиванках, о свастике, о каких-то других атрибутах, то давайте все же по-другому относиться к своим коллегам", – отрезал он.

Возмущение в связи со скандальной поправкой выразила на странице Facebook и парламентарий от "Европейской солидарности" София Федина.

"Только протащили правку к законопроекту 2045-1, которой участниками боевых могут признать и сепаратистов. Мы подняли крик. Сейчас объявлен перерыв для консультаций", – написала она.

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