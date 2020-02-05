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7 февраля • обновлено в 08:11
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"Такое встретил впервые!" Рейтинг Зеленского изменился трижды за пару суток: фотофакт

13.4т
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Рейтинг доверия президента Украины Владимира Зеленского, который накануне провели социологи, изменялся трижды за несколько суток.

Странную разницу в результатах исследования, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, заметил и публиковал на своей странице в Facebook экономист Владимир Компаниец.

Новости
Рейтинг "Слуги народа" впервые после выборов упал ниже 40%

Он отметил, что как только в понедельник, 3 февраля, были опубликованы результаты опроса, ответ на вопрос "Скажите, пожалуйста, в какой мере Вы доверяете Зеленскому?" сначала был: отказались отвечать 6,9%, не доверяю 41,5%, доверяю 51,6%.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

lb.ua

"Позавчера были опубликованы результаты опроса от "Социального мониторинга", я сразу зашел на сайт, скачал отчет, прочитал его, вопросы были интересные и актуальные, поэтому сразу сделал пост. Одним из ключевых вопросов в опросе было об уровне доверия к Зеленского, там произошло существенное снижение, но показатель доверия был еще более 50%. Каково же мое было удивление, когда через пару часов в СМИ начали появляться новости с информацией о падении доверия к Зеленского к показателю ниже 50%", – написал экономист.

По словам Компанийца, позже результаты были изменены: отказались отвечать 11,3%, не доверяю 39,3%, доверяю 49,4%. Аналогичные изменения произошли в файлах со снижением рейтинга партии "Слуга народа". Он подчеркнул, что на сайте никак не объяснили разницу в цифрах.

"Сегодня на сайте выложили третью версию файла, она почти идентична измененной. И как это правильно назвать такие существенные изменения в рейтингах доверия к Зеленского?" – отметил Компаниец.

"Такое встретил впервые!" Рейтинг Зеленского изменился трижды за пару суток: фотофакт

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

"Такое встретил впервые!" Рейтинг Зеленского изменился трижды за пару суток: фотофакт

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Ранее OBOZREVATEL писал, что в конце января 2020 года менее 50% украинцев доверяли президенту Украины Владимиру Зеленскому. Рейтинг Владимира Зеленского снова упал, впервые - ниже 50%.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Зеленский
Тег
рейтинг
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Хто їм вірить, цим рейтингам.
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Даценко Татьяна
Даценко Татьяна
Откуда такой рейтинг? Даже те, кто за него голосовал, открещиваются!!!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Это называется дезинформацию. Вот для чего и должны принять закон о дезинформацию, чтобы подобного не было. У ваших сми у каждого канала своя правда и каждый трактует её, как захочет. Иными словами, рагулей кормят г*вном, а они и рады.
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