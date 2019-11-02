Так делают "бандиты и гопники": Соколова увидела шоу в поездке Зеленского на Донбасс

Поездка президента Украины Владимира Зеленского к добровольцам в Золотое (Донбасс), где должно состояться разведения войск, – просто шоу. Оно было создано для того, чтобы утвердить статус Зеленского как настоящего верховного главнокомандующего в головах жителей государства.

Такое мнение высказала известная украинская журналистка Янина Соколова в интервью "Радио Свобода". По ее словам, это была та же стратегия, которую команда президента ранее применяла в медиапространстве.

"Поездка в Золотое – это была возможность снять шоу, которое понравилось бы украинцам и утвердило бы в их головах Зеленского как настоящего верховного главнокомандующего. И люди, я вам хочу сказать, в очередной раз купились и увидели", – сказала Соколова.

Соколова увидела шоу в поездке Зеленского на Донбасс

По мнению журналистки, проблема в том, почему украинцам все показывают в формате таких видеороликов.

"Зеленский не чувствует себя верховным главнокомандующим. И эта напористость, такие какие-то "гопничьи" мотивы, которые были по отношению к добровольцу Денису Янтарю, – в очередной раз это доказывают", – подчеркнула Соколова.

Она считает, что Зеленскому нужно научиться манерам и понять, что он – президент, а не "персонаж, который иногда может выпадать из роли".

В разговоре главы Украины с добровольцами ее больше всего удивило не "тыканье", а форма общения, когда, по словам журналистки, президент стал похож на "представителя бандитского класса".

"То, что произошло в Золотом в общении президента с добровольцем, который фактически 6 лет защищал его спину и дал ему возможность стать президентом, ведь он избирался не под пулями и не под дулами автоматов, а демократически, – должно быть уважение со стороны президента" , – подытожила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 26 октября, президент Украины Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе, где должно состояться разведение войск, согласованное в Минске. Там между главой государства и добровольцем состоялся неоднозначный диалог. Соколова возмутилась ситуацией и записала видеообращение к Зеленскому после его скандального разговора.

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