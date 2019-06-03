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Тайный приезд Пинчука в Администрацию президента: у Зеленского объяснились

1.4тЧитать материал на украинском

В Администрации президента Украины подтвердили тайную встречу главы государства Владимира Зеленского с олигархом Виктором Пинчуком.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в ходе брифинга в понедельник, 3 июля (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Пинчук приезжал в Администрацию президента с Кучмой, встречался с Зеленским, чтобы обговорить должность, на которую он его сегодня представил (представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. - Ред.), - сказала она.

Зеленский и Пинчук

Зеленский и Пинчук

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Воронов Сергей
Воронов Сергей
обоз все обознее - так кого представили с Минскую группу, Пинчука или Кучму? Уже по зеновому?
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