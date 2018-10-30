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''Сжимаются кулаки!'' Вакарчук заговорил об отказе от музыки ради политики

3.3тЧитать материал на украинском

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук заверил, что готов принести в жертву творчество, ради того, чтобы изменить нашу страну.

Такое заявление прозвучало на встрече-дискуссии "Верховенство права в Украине. Quo vadis" в Харькове, передает "Украинская правда".

"Если нужно будет принести в жертву творчество, ограничить себя в творчестве, ради того, чтобы менять страну вместе со всеми, я готов принести такую ​​жертву", - подчеркнул он.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

molbuk.ua

Вакарчук сказал, что не имеет права не вмешиваться.

"Когда ты смотришь в новостях, что Украина официально стала самой бедной страной Европы , обогнав сзади соседнюю Молдову, у тебя просто сжимаются кулаки и ты понимаешь, что если ты не начнешь что-то менять, то ты не сможешь себе потом сказать, что "я попытался это сделать", - заявил музыкант.

Говоря о перспективе политической карьеры, Вакарчук акцентировал: "На сегодняшний день я не считаю себя политиком, я считаю себя неравнодушным гражданином Украины. Как оно сложится дальше - посмотрим".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук заявил, что должность президента Украины его не интересует.

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Президентские выборы 2019
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
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Volodin Dima
Volodin Dima
На самом деле Украина не самая бедная страна. Где-то попадалось мне убедительное объяснение, что этот подсчет был ошибочным (заказной?) и не отражает действительность. А вот Вакарчука не хочу видеть президентом. Слишком слабый из него политик. Такого легко Россия разведет на федерализацию. Классно петь песни и управлять страной во время войны - это абсолютно не одно и то же. Рейган тоже не сразу стал президентом, он ещё прошел путь закалки сенатором, где набирался знаний и опыта. Опыт - это очень важно! Это то же самое, что доверить человеку из улицы делать операцию на сердце. Одного желания не достаточно.
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