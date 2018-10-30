''Сжимаются кулаки!'' Вакарчук заговорил об отказе от музыки ради политики

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук заверил, что готов принести в жертву творчество, ради того, чтобы изменить нашу страну.
Такое заявление прозвучало на встрече-дискуссии "Верховенство права в Украине. Quo vadis" в Харькове, передает "Украинская правда".
"Если нужно будет принести в жертву творчество, ограничить себя в творчестве, ради того, чтобы менять страну вместе со всеми, я готов принести такую жертву", - подчеркнул он.
Святослав Вакарчук
molbuk.ua
Вакарчук сказал, что не имеет права не вмешиваться.
"Когда ты смотришь в новостях, что Украина официально стала самой бедной страной Европы , обогнав сзади соседнюю Молдову, у тебя просто сжимаются кулаки и ты понимаешь, что если ты не начнешь что-то менять, то ты не сможешь себе потом сказать, что "я попытался это сделать", - заявил музыкант.
Говоря о перспективе политической карьеры, Вакарчук акцентировал: "На сегодняшний день я не считаю себя политиком, я считаю себя неравнодушным гражданином Украины. Как оно сложится дальше - посмотрим".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук заявил, что должность президента Украины его не интересует.
Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.