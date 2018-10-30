''Сжимаются кулаки!'' Вакарчук заговорил об отказе от музыки ради политики

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук заверил, что готов принести в жертву творчество, ради того, чтобы изменить нашу страну.

Такое заявление прозвучало на встрече-дискуссии "Верховенство права в Украине. Quo vadis" в Харькове, передает "Украинская правда".

"Если нужно будет принести в жертву творчество, ограничить себя в творчестве, ради того, чтобы менять страну вместе со всеми, я готов принести такую ​​жертву", - подчеркнул он.

Святослав Вакарчук molbuk.ua

Вакарчук сказал, что не имеет права не вмешиваться.

"Когда ты смотришь в новостях, что Украина официально стала самой бедной страной Европы , обогнав сзади соседнюю Молдову, у тебя просто сжимаются кулаки и ты понимаешь, что если ты не начнешь что-то менять, то ты не сможешь себе потом сказать, что "я попытался это сделать", - заявил музыкант.

Говоря о перспективе политической карьеры, Вакарчук акцентировал: "На сегодняшний день я не считаю себя политиком, я считаю себя неравнодушным гражданином Украины. Как оно сложится дальше - посмотрим".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук заявил, что должность президента Украины его не интересует.