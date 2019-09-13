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13 сентября • обновлено в 18:49
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"Связано с выборами на Донбассе": Порошенко назвал причину роспуска ЦИК

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Без выполнения компонента безопасности Минских соглашений выборы на оккупированных территориях могут произойти на российских условиях, а неожиданная замена ЦИК может быть связана именно с этим.

Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что, голосуя за освобождение ЦИК, большинство поставило под сомнение легитимность и президента, и парламента. Ведь комиссия безупречно провела две избирательные кампании. Международные организации и наблюдатели выборы президента и ВР признали соответствующими европейским стандартам.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

24tv.ua

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"Слуга народа" распустила ЦИК по указке Зеленского

"Однако, мотивы решения следует все же искать не в прошлом, а в будущем. Особое беспокойство вызывают выборы на оккупированных территориях. Все больше сигналов, что без выполнения безопасности компонента Минских соглашений они могут состояться на российских условиях. Неожиданная замена комиссии может быть связана именно с этим", – написал Порошенко

Он поблагодарил членов ЦИК за проведение двух честных выборов, а также тех, кто выступал против роспуска комиссии.

"От имени "Европейской солидарности" спасибо фракции "Голос" за принципиальное неучастие в еще одном голосовании, которое ведет к авторитаризму. Спасибо общественным организациям, которые пытались удержать наших парламентских "стахановцев" от сомнительного трудового рекорда. Время осознать, что защитить демократию и европейский выбор мы можем только вместе", – отметил Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины и некоторые представители других политсил поддержали представление Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии.

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Персона
Петр Порошенко
Теги
ОРДЛО Партия "Европейская солидарность" ЦИК
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Выборы надо проводить на условиях Минских соглашений! Причём тут вообще русские?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
зэ рискует ,.,,,,
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