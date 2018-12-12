Суд признал вмешательство Сытника и Лещенко в выборы президента США

Окружной административный суд Киева вынес решение по иску народного депутата Украины о вмешательстве некоторых должностных лиц и парламентариев в выборы президента США. Речь идет о директоре Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артеме Сытнике и народном депутате (БПП) Сергее Лещенко.

В частности, во время избирательной кампании в США они начали распространять информацию о главе избирательного штаба Дональда Трампа — Поле Манафорте. Об этом говорится в решении суда от 11 декабря, копией которого располагает OBOZREVATEL.

В документе отмечается, что иск парламентария будет удовлетворен частично, а также детально объясняется, в чем заключаются правонарушения Сытника и Лещенко.

Артем Сытник "Деловая столица"

"Признать противоправными действия директора НАБУ Сытника Артема Сергеевича относительно разглашения и распространения информации о гражданине США Поле Манафорте, главе штаба (на момент совершения противоправных действий) кандидата в президенты США Дональда Трампа, относительно наличия фамилии и подписей Пола Манафорта в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" в материалах досудебного расследования, что имело следствием вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам государства Украина", — говорится в документе.

Сергей Лещенко "Высокий Замок"

Кроме того, в решении суда подчеркнули, что действия нардепа Лещенко в этом деле, помимо прочего, нанесли ущерб Украине, поскольку являются непосредственным вмешательством в ее внешнюю политику.

Следует отметить, что вмешательство директора НАБУ и народного депутата Украины в выборы чужого государства вполне могут повлечь за собой санкционные меры со стороны США. Ведь американский президент еще 12 сентября подписал указ, который предполагает введение ограничительных мер против иностранных граждан или компаний, которые обвиняются во вмешательстве в американские выборы.

Решение суда

Как сообщал OBOZREVATEL, иск к Сытнику и Лещенко по факту распространения ими информации о Манафорте был подан в конце октября 2017 года.

Напомним, директора НАБУ поймали на лжи относительно компромата на Манафорта. Он утверждал, что получил всю информацию о советнике Трампа от нардепа Лещенко. Однако на самом деле все было наоборот — НАБУ поделилось данными с парламентарием.