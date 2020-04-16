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16 апреля • обновлено в 17:57
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Суд избрал меру пресечения Черновол: экс-нардепа подозревают в убийстве

6.9т
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол в виде круглосуточного домашнего ареста до 8 июня.

На домашнем аресте настаивала сторона гособвинения. Сама Черновол требовала освободить ее от ответственности в рамках амнистии участникам Майдана.

Татьяна Черновол

Татьяна Черновол

"Мне все равно, какое решение вы примете… Потому что я тут не жертва, я тут победитель… Это дело не против майдановцев, а против всех, у кого есть чувство национального достоинства", – заявила она.

По словам подсудимой, нет причинно-следственной связи между смертью человека, который погиб в результате пожара в офисе Партии регионов во время Революции достоинства в 2014 году, и ее действиями.

"Действия, которые мне инкриминируются – это самозащита", – утверждает Черновол.

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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Очень хочется, чтобы печерский " карманный суд " после смены власти в полном составе был уволен с занимаемых должностей и был привлечен к уголовной ответственности за все преступления против украинского народа.
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Принудительное лечение в дурке, а не домашний арест.
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Pollak John
Pollak John
говори спасибо Пете , Пашинскому , Луценко , СВинарчукам и остальным свинарчукам во власти . Профукали всё что им доверили .Думали что Бога за бороду схватили ..
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Петрова Ольга, это кто это тявкает-8% стадо?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Pollak John, спасибо 73% люмпена и одноклеточного зебылья , но оно точно так кончит как и янык с партией рыгов
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