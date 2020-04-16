Суд избрал меру пресечения Черновол: экс-нардепа подозревают в убийстве

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол в виде круглосуточного домашнего ареста до 8 июня.
На домашнем аресте настаивала сторона гособвинения. Сама Черновол требовала освободить ее от ответственности в рамках амнистии участникам Майдана.
Татьяна Черновол
"Мне все равно, какое решение вы примете… Потому что я тут не жертва, я тут победитель… Это дело не против майдановцев, а против всех, у кого есть чувство национального достоинства", – заявила она.
По словам подсудимой, нет причинно-следственной связи между смертью человека, который погиб в результате пожара в офисе Партии регионов во время Революции достоинства в 2014 году, и ее действиями.
"Действия, которые мне инкриминируются – это самозащита", – утверждает Черновол.
Как писал OBOZREVATEL:
Государственное бюро расследований после обыска 10 апреля сообщило Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году.
В частности, Черновол подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.
По словам Черновол, целью обысков ГБР было изъять ее наградное оружие и одежду, в которой экс-нардеп была во время Майдана.
По информации OBOZREVATEL, погибший в офисе Партии регионов человек грабил сейф и задохнулся во время пожара.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!