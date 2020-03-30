Рада провалила назначение Степанова и Марченко министрами

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта не смогла назначить Максима Степанова новым министром здравоохранения Украины. Также было провалено голосование и по Сергею Марченко, которого прочили в министры финансов.

Так, за проект постановления №3284 (назначение Степанова) проголосовали только 217 народных депутатов при необходимых 226.

Для назначения Марченко не хватило всего трех голосов – соответствующий проект постановления поддержали 223 нардепа из 226.

Максим Степанов и Сергей Марченко

Перед этим парламентарии отправили в отставку действующего главу Минфина Игоря Уманского.

Кроме того, Рада уволила руководителя Минздрава Илью Емца.

Что известно о Максиме Степанове

Степанов родился 18 августа 1975 года в Амурской области СССР в семье медиков, по первому образованию – хирург.

В 2011-2016 годах был директором полиграфкомбината "Украина", который одним из первых в стране начал печатать ID-карты.

В 2017 году назначен главой Одесской облгосадминистрации. Своими приоритетами называл медицину, инфраструктуру и образование.

В 2019 году, во время президентской кампании, вступил в конфликт с Петром Порошенко. После своего увольнения Степанов потроллил тогдашнего президента.

С началом пандемии коронавируса он занялся волонтерством, помогал одесским больницам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения.

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