Закон о двойном гражданстве нужен, чтобы объединить всех украинцев, которые находятся за границей.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНИАН.

Руслан Стефанчук zik.ua

"Институт гражданства во всем мире давно десакрализован. Есть страны, которые дают гражданство за инвестиции. 86 стран имеют двойное гражданство. Мы хотим объединить 65 млн украинцев, которые раскиданы по всему миру", – отметил он.

При этом, по словам Стефанчука, необходимо учитывать ряд нюансов, которые дают возможность для злоупотреблений, учитывая, что в стране идет война. Поэтому, уточнил он, важно создать предохранители.

Именно этим вызвана задержка с принятием закона. "Мы решили сделать паузу, чтобы проговорить все нюансы и в итоге иметь хороший инструмент", – уточнил вице-спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из последних заседаний Верховной Рады законопроект № 2590 "О внесении изменений в некоторые законы относительно вопросов гражданства" президента Владимира Зеленского был снят с повестки дня.

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