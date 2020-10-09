США в ОБСЕ – о войне на Донбассе: мы видим пустословие России и ее марионеток

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что стабилизация ситуации на охваченном войной Донбассе прежде всего зависит от политической воли руководства России.

Однако в Кремле, по его словам, пока лишь занимаются популизмом и всячески препятствуют мирным переговорам, передает Укринформ.

"Сегодня кризис требует принятия гуманитарных мероприятий и относительно безопасности, которые неоднократно звучали в Минских договоренностях, на прошлогоднем "нормандском саммите" и ежемесячно в Трехсторонней контактной группе. Вместо этого мы видим со стороны России и ее марионеток пустословие, а затем и обструкционизм, что означает ограниченный прогресс в достижении целей, как, например, разминирование", – подчеркнул Гилмор.

Американский дипломат также отметил важность открытия дополнительных КПВВ, новых участков разведения и взаимного обмена удерживаемыми лицами. Он согласился с тем, что в последние несколько месяцев удалось достичь значительного уменьшения нарушений режима прекращения огня на востоке Украины, однако "даже одно нарушение – это слишком много".

Отдельно Гилмор обратил внимание на то, что Россия и ее марионетки на Донбассе продолжают препятствовать свободе передвижения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и ее способности полностью выполнять свой мандат.

"Конкретный прогресс будет зависеть от политической воли, прежде всего России. И ключевым в вопросе о политической воле является то, выберет ли Кремль мирное урегулирование конфликта вместо того, чтобы продолжать препятствовать. Но между тем мирные жители уже слишком долго несут на себе бремя российской агрессии на востоке Украины", – заявил глава миссии США при ОБСЕ.

Он добавил, что США, как и большинство государств-участников ОБСЕ, "разочарованы усилиями России по приостановке прогресса в рамках Трехсторонней контактной группы".

"Одним из таких примеров является требование России относительно внесения Украиной изменений в постановление Рады от 15 июля о местных выборах. Но проблема в том, что Кремль требует от Киева пересмотреть свое внутреннее законодательство для удовлетворения требований Москвы, а между тем они блокируют усилия по улучшению гуманитарных условий на востоке Украины", – сказал Гилмор.

Подытоживая, он напомнил, что Россия должна принимать конструктивное участие в переговорах в рамках ТКГ с целью облегчения страданий гражданского населения на Донбассе и установления мира в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин специально начал раскачивать ситуацию на Донбассе перед выборами в США. Опасаясь глобальных перемен, лидер страны-агрессора решил устроить "торги", используя в качестве козыря эскалацию на востоке.