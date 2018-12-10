Сразу два кандидата в президенты выступят с поддержкой Гриценко, - Найем

Нардеп Мустафа Найем анонсировал, что сегодня, 10 декабря, сразу два потенциальных кандидата в президенты Украины выступят в поддержку кандидатуры лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, который собирается баллотироваться в президенты.

"Сегодня сразу два кандидата в президенты выступят с поддержкой Анатолия Гриценко. Фамилии называть не стану — корректно дождаться заявлений самих кандидатов", — написал Найем в своем телеграм-канале.

"Это ещё не окончательное определение единого кандидата, но все же большой шаг вперёд. Окончательное решение о едином кандидате (или его отсутствии) будет принято во второй половине января", — добавил нардеп.

Ранее пресс-служба Гриценко анонсировала на сегодня, 10 декабря, на 12:30 пресс-конференцию при участии Гриценко и еще одного потенциального кандидата в президенты Украины — нардеппа Виктора Чумака.

Чумак сегодня напомнил об этом событии в Facebook:

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания официально, согласно законодательству, стартует за 3 месяца — то есть в конце декабря 2018 года.