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Сразу два кандидата в президенты выступят с поддержкой Гриценко, - Найем

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Нардеп Мустафа Найем анонсировал, что сегодня, 10 декабря, сразу два потенциальных кандидата в президенты Украины выступят в поддержку кандидатуры лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, который собирается баллотироваться в президенты.

"Сегодня сразу два кандидата в президенты выступят с поддержкой Анатолия Гриценко. Фамилии называть не стану — корректно дождаться заявлений самих кандидатов", — написал Найем в своем телеграм-канале.

"Это ещё не окончательное определение единого кандидата, но все же большой шаг вперёд. Окончательное решение о едином кандидате (или его отсутствии) будет принято во второй половине января", — добавил нардеп.

Ранее пресс-служба Гриценко анонсировала на сегодня, 10 декабря, на 12:30 пресс-конференцию при участии Гриценко и еще одного потенциального кандидата в президенты Украины — нардеппа Виктора Чумака.

Чумак сегодня напомнил об этом событии в Facebook:

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания официально, согласно законодательству, стартует за 3 месяца — то есть в конце декабря 2018 года.

Персона
Анатолий Гриценко
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Кто ввел военное положение, тот и выиграет. Осталось с женой проехать под Керченским мостом.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
т.е. именно те кандидаты, которые и сотую процента не наберут. Нужная и важная поддержка!
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