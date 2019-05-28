Спросил о горячей воде и попрыгал на кровати: появилось видео визита Зеленского на Донбасс

В сети появилось видео первого визита Владимира Зеленского на Донбасс в статусе президента Украины.

Ролик опубликован на странице "Команды Зеленского" в Facebook. Отмечается, что 27 мая президент осмотрел позиции украинских военных в Станице Луганской и Счастье.

Глава страны расспросил бойцов об их бытовых условиях: попросил посидеть на кровати одного из военных, попрыгав на матрасе, поинтересовался, где они принимают душ и есть ли там горячая вода.

Визит президента на Донбасс president.gov.ua

Также президент пообщался с украинскими защитниками касательно качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения. Кроме того, в Станице Луганской он побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах.

"Ближайшая позиция противника – за 400 метров", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее в сети поделились фотографиями, сделанными во время визита Зеленского на Донбасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал своей первой задачей прекращение огня на Донбассе.

"Я готов на все, чтобы наши герои не гибли. Я готов на сложные решения, теряя популярность. Готов потерять должность, чтобы наступил мир", – заявил он в день инаугурации.

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