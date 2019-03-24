|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Спецпрокурор США закончил расследование о сговоре Трампа и Путина

937Читать материал на украинском

Специальный прокурор США Роберт Мюллер не обнаружил доказательств того, что американский президент Дональд Трамп или кто-либо из людей, связанных с его предвыборной кампанией, "сговорились и координировали с Россией усилия по влиянию на президентские выборы 2016 года".

Об этом говорится в письме, которое генеральный прокурор Уильям Барр направил в Конгресс США. Оно было обнародовано 24 марта Министерством юстиций США.

"Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года", - говорится в письме Барра.

Новости
''Очень плохие люди'': Трамп сделал гневное заявление о сговоре с Россией
NY Times

NY Times

Роберт Мюллер

Мюллер также пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений, которые могли бы быть расценены как действия, направленные на воспрепятствование правосудию.

"В докладе не выявлено никаких действий [со стороны Трампа], которые бы, по нашему мнению, представляли собой поведение, нацеленное на воспрепятствование правосудию", - подчеркивается в документе.

В докладе также утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки.

Никаких засекреченных обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто.

Напомним, что:

  • Спецслужбы США инкриминируют вмешательство России в американский избирательный процесс с 2016 года.

  • Расследованием этого дела с мая 2017 года занимался бывший директор ФБР Мюллер.

  • Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании.

  • Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

  • Влиятельное издание The Washington Post распространило информацию, что Трамп встречался с Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.

  • Позже Трамп отреагировал на скандал, заявив, что ему все равно.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
США
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
3
Смешно
1
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Белый господин
Белый господин
Связей с Россией не обнаружено. А вот с бандеровцами есть. Связной сядет надолго...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
о-бана! а как-же все наши шумеры, с их импичментом? а голобородько-пономарь?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения