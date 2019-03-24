Спецпрокурор США закончил расследование о сговоре Трампа и Путина

Специальный прокурор США Роберт Мюллер не обнаружил доказательств того, что американский президент Дональд Трамп или кто-либо из людей, связанных с его предвыборной кампанией, "сговорились и координировали с Россией усилия по влиянию на президентские выборы 2016 года".

Об этом говорится в письме, которое генеральный прокурор Уильям Барр направил в Конгресс США. Оно было обнародовано 24 марта Министерством юстиций США.

"Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года", - говорится в письме Барра.

NY Times Роберт Мюллер

Мюллер также пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений, которые могли бы быть расценены как действия, направленные на воспрепятствование правосудию.

"В докладе не выявлено никаких действий [со стороны Трампа], которые бы, по нашему мнению, представляли собой поведение, нацеленное на воспрепятствование правосудию", - подчеркивается в документе.

В докладе также утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки.

Никаких засекреченных обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто.

Напомним, что:

Спецслужбы США инкриминируют вмешательство России в американский избирательный процесс с 2016 года.

Расследованием этого дела с мая 2017 года занимался бывший директор ФБР Мюллер.

Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании.

Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Влиятельное издание The Washington Post распространило информацию, что Трамп встречался с Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.

Позже Трамп отреагировал на скандал, заявив, что ему все равно.

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