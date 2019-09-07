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8 сентября • обновлено в 10:59
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"Спасибо за Цемаха!" В "ДНР" примазались к историческому обмену пленными

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"ДНР" благодарна России за защиту обвиняемого по делу о сбитом над Донбассом Boeing MH17 Владимира Цемаха, который был освобожден в рамках обмена пленными с Украиной.

Как сообщают сепаратистские СМИ, об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

"Искренне рада освобождению Юлии Просоловой, Владимира Цемаха и других политических узников, которые удерживались на территории Украины", – заявила Морозова.

Владимир Цемах в киевском суде

Владимир Цемах в киевском суде

Алена Лунькова, Facebook

Новости
"Козырь" Путина: кто такой Цемах и зачем он России

Она также поблагодарила власти России за "приложенные усилия в этом непростом деле, последовательность и принципиальность позиции, в том числе в отношении лиц, задержанных в связи с конфликтом на территории Донбасса".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха. Его называли "козырем" Путина в переговорах об обмене пленными.

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин. В то же время Украина выдала России Владимира Цемаха.

  • Нидерланды официально потребовали от России выдачи Цемаха, но представитель российского МИД Мария Захарова отказалась отвечать этот на вопрос.

  • Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

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Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
Персоны
Владимир Цемах Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина Донецк
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Перепил Недо
Перепил Недо
Вот за неё никто не порадуется, будет осуждена за коллаборационизм, преступления против украинского народа, государственную измену и отправится на зону, лушем случае шить рукавицы.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Жалкие подмахивания ху*лу?, - бесполезные вихляния лугандоновских лизоблюдов. Какие "политические узники"?...., - их на педерасеи поголовно считают предателями "родины". Сразу отправят к гебливым шку-родерам на "санацию", после отсеивания - на тв их отсношают пропагандоны, дальше - сибирские и забайкалькие отстойники. Да, шкурку цемаха не смогут найти даже нА лубянском крематории, а он, кстати, - гражданин Украины.... Лучше бы отдали Нидерландам - живым бы остался.
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Спасибо сказать не забыли, но стрелять не перестали.
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