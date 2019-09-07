"Спасибо за Цемаха!" В "ДНР" примазались к историческому обмену пленными

"ДНР" благодарна России за защиту обвиняемого по делу о сбитом над Донбассом Boeing MH17 Владимира Цемаха, который был освобожден в рамках обмена пленными с Украиной.

Как сообщают сепаратистские СМИ, об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

"Искренне рада освобождению Юлии Просоловой, Владимира Цемаха и других политических узников, которые удерживались на территории Украины", – заявила Морозова.

Владимир Цемах в киевском суде Алена Лунькова, Facebook

Она также поблагодарила власти России за "приложенные усилия в этом непростом деле, последовательность и принципиальность позиции, в том числе в отношении лиц, задержанных в связи с конфликтом на территории Донбасса".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха. Его называли "козырем" Путина в переговорах об обмене пленными.

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин. В то же время Украина выдала России Владимира Цемаха.

Нидерланды официально потребовали от России выдачи Цемаха, но представитель российского МИД Мария Захарова отказалась отвечать этот на вопрос.

Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

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