"Жанна Д’Арк переобулась в полете": известный волонтер объяснил феномен Савченко

История вокруг освобождения из российского плена будущего нардепа Надежды Савченко была искусственно героизирована из-за потребности украинского общества в символах несокрушимости.

Об этом в эфире ObozTV заявил волонтер, доброволец АТО Родион Шовкошитный.

"Я Савченко сравнил бы с ДАПом (Донецким аэропортом. - Ред.), например. То есть, когда на определенном этапе было логично его взорвать нафиг и уйти, чтобы не терять людей, мы создали символ из него. Тоже самое и с Савченко. Украине нужен был символ, какая-то Жанна Д’Арк, и создали Савченко. Добавили ее в список партии, провели в Раду, дали награду. То есть, ее искусственно создали, не проверив и не зная, что там и как", - отметил он.

По его словам, возвращение нардепа в Украину для многих стало настоящим разочарованием.

"Потом она на каком-то этапе "в полете переобулась" и начала совсем другие вещи рассказывать. И когда она ступила на украинскую землю, то это уже было что-то непонятное, не то, что нам нарисовали, не та героиня, не та Жанна Д’Арк, которая боролась с режимом, и могла себе позволить Путина обзывать в прямом эфире", - добавил ветеран АТО.

Как сообщал "Обозреватель", ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему считает Савченко псевдогероиней.