Как Зеленский изменит жизнь всех украинцев: "Слуги" проголосуют кардинальные поправки в Конституцию

В Верховной Раде идет колоссальная борьба за закон о децентрализации. Обсуждают как полномочия местных советов, так и время их пребывания во власти. Офис президента стремится усилить влияние на местах, в Верховной Раде сопротивляются.

На первый взгляд децентрализация – тема сложная и не очень интересная. Но с другой стороны невероятно важная – коснется абсолютно каждого украинца. Ведь именно от этого и зависит, будут ли деньги на садики, школы или больницы.

Все, что нужно знать о реформе – в материале OBOZREVATEL.

Топ фактов о децентрализации Зеленского

Создадут префекты. Проще говоря, президент будет назначать своих людей в регионы, которые наравне с избранной местной властью будут управлять регионами.

Какую власть передадут?

координация органов центральной власти; фактически все местные чиновники должны будут подчиняться назначенцу из Киева;

предложения президенту об остановке решения местной общины. Если префект посчитает, что местный совет принял решение, которое противоречит Конституции, он сможет обратиться к президенту и наложить вето. Фактически полномочия депутатов ограничат;

издание обязательных к исполнению указов; этим пунктом префекты вовсе получат власть своими указами руководить местным самоуправлением.

Главная же норма – префекты будут подчиняться непосредственно президенту. "Префект при осуществлении своих полномочий подотчетен и подконтролен президенту Украины и Кабинету министров Украины", – говорится в законопроекте.

Многие эксперты считают, это прямой риск узурпации власти со стороны Офиса президента. Юрист Александр Марусяк, который специализируется на написании проектов законов считает, что в модели префекта заложен серьезный конфликт интересов.

"Если президент и Кабмин будут принадлежать к разным партиям, префект буквально разорвется между ними. Если же они будут из одной политсилы, как это есть сейчас, тогда будет риск фактической централизации власти.

Еще одна проблема – префект осуществляет административный надзор за соблюдением Конституции и законов Украины как органами местного самоуправления, так и территориальными органами исполнительной власти, но в дополнение он еще координирует (направляет) их работу. То есть, префект сможет вмешиваться в деятельность органов исполнительной власти. Это еще один серьезный конфликт в предлагаемой модели института префекта", – пояснил OBOZREVATEL Марусяк.

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Вместо районов – округа

Главной территориальной единицей будет община – это несколько сел и территорий вокруг них, объединенных в одно целое. Общины можно увидеть уже сейчас, их сформировано уже более 1000 (всего их планируется создать около 1300-1500). Согласно закону Зеленского, если какие-то села в срок не успеют объединится сами, то их объединят по остаточному принципу.

Далее – районы. Вместо нынешних 490 станет около 100 округов, а созданы они будут из прилегающих друг к другу общин. В некоторых областях может быть по три округа, а где-то и все шесть.

Областей изменения не коснутся. Изначально их хотели переименовать в регионы, но после, судя по всему, отказались от этой затеи.

Главы общин, депутаты всех советов (округа, общины) будут избираться на 5 лет, а не на 4 как было ранее. А вот главу окружного и областного совета выбирать будут из числа депутатов и только на 1 год. После – ротация на другого депутата. Фактически, система должна помешать укреплению единоличной власти со стороны главы совета.

Однако это может породить намного больше схем и договорняков ради назначения на год.

Почему в Раде идет борьба

А она в стенах парламента не шуточная. Во многом она крутится вокруг префектов и полномочий руководителей областных и окружных советов.

Как сообщает источник OBOZREVATEL в Ассоциации городов Украины, баталии разворачиваются вокруг будущего взаимодействия “слуг народа” с политиками на местах. Ведь каждый нардеп понимает, что власть в Киеве – это хорошо, но многие вопросы все же решаются на местах. С местными, хочешь или нет, но общаться и договариваться нужно.

“Сейчас камнем преткновения является норма о ротации глав окружных и областных комиссий. Грубо говоря – изберут этого человека на 1 год или на 5. Понятное дело, нардепы-мажоритарщики от “Слуги” хотят, чтобы никакой ротации не было и человека брали сразу на 5 лет.

Проще ведь договориться с одним, и ближайшие годы особо не бояться, что будут проблемы. Если же ротация будет ежегодно, то тут все намного сложнее. С этим пока договорился, он уже власть потерял. С другой стороны это плохо и для местных политиков. Ты забросил свой бизнес, работаешь и всего один год. Перспектива не очень”, – подчеркнул собеседник.

OBOZREVATEL ранее уже писал об этой проблеме, которая косвенно повлияла и на Офис президента. Ведь в проекте закона, подписанном Зеленским, ротация была ежегодной, а в сравнительной таблице к законопроекту от главы ОП Андрея Богдана этой нормы и вовсе не было. Тем самым в “Слуге народа” хотели попросту провести часть своих нардепов, которые не читают текст закона, а лишь сравнительные таблицы.

Текст законопроекта Скриншот

Текст сравнительной таблицы Скриншот

Но после публикации материала об этом, в Верховной Раде подвох заметили и резко отказались голосовать за идею, сославшись на технические неточности.

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