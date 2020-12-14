"Слуги" собирают фракцию: нардеп слил план встречи

Вечером 14 декабря парламентская фракция "Слуга народа" соберется на заседание.

Как сообщил в Telegram народный депутат от "СН" Александр Качура, на встрече, которая запланирована на 18:00, будет рассмотрен проект госбюджета на 2021 год, а также ряд законопроектов.

В частности, "слуги" рассмотрят:

№3087д о Бюро экономической безопасности;

№4470 и №4471 о возобновлении полномочий НАПК;

№3760 об инвестнянях;

№3656 по поводу снижения ставки НДС для аграрных производителей;

№4065 об информации, необходимой для декларирования;

№3132 об усилении полномочий Антимонопольного комитета;

№3014 предложения президента к закону "Об электронных коммуникациях".

Также нардеп допустил рассмотрение кадровых вопросов.

"Но, скорее всего, они будут обсуждаться во вторник на отдельном заседании фракции", – добавил Качура.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 15 декабря будет голосовать за законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год во втором чтении.

Это станет финальным голосованием за документ, который предусматривает экономию на пенсиях, учителях и больше денег на Офис генпрокурора.