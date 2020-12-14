"Слуги" собирают фракцию: нардеп слил план встречи
Вечером 14 декабря парламентская фракция "Слуга народа" соберется на заседание.
Как сообщил в Telegram народный депутат от "СН" Александр Качура, на встрече, которая запланирована на 18:00, будет рассмотрен проект госбюджета на 2021 год, а также ряд законопроектов.
В частности, "слуги" рассмотрят:
№3087д о Бюро экономической безопасности;
№4470 и №4471 о возобновлении полномочий НАПК;
№3760 об инвестнянях;
№3656 по поводу снижения ставки НДС для аграрных производителей;
№4065 об информации, необходимой для декларирования;
№3132 об усилении полномочий Антимонопольного комитета;
№3014 предложения президента к закону "Об электронных коммуникациях".
Также нардеп допустил рассмотрение кадровых вопросов.
"Но, скорее всего, они будут обсуждаться во вторник на отдельном заседании фракции", – добавил Качура.
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 15 декабря будет голосовать за законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год во втором чтении.
Это станет финальным голосованием за документ, который предусматривает экономию на пенсиях, учителях и больше денег на Офис генпрокурора.