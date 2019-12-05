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5 декабря • обновлено в 19:36
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Очередной раскол? "Слуги народа" провалили голосование за замену Яременко

1.6т
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Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 5 декабря, не поддержало назначение главы украинской делегации в ПАСЕ, "слуги народа" Елизаветы Ясько на должность главы комитета по вопросам внешней политики.

"За" проголосовали только 186 народных депутатов. Примечательно, что в "Слуге народа" одобрили кандидатуру Ясько всего 174 парламентария, 26 – воздержались и еще 35 – не голосовали.

Постановление также предусматривало официальное увольнение Богдана Яременко с должности председателя комитета.

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"Слуги" провалили голосование за Ясько

"Слуги" провалили голосование за Ясько

tverezo.info

По данным "Украинской правды", "слуги" провалили голосование, поскольку большинство во фракции поддерживает на эту должность кандидатуру Галины Михайлюк. Однако Офис президента и руководство фракции сделали выбор в пользу Ясько.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ясько заявила о провокации против своего отца Алексея Ясько, которого обвинили в связи с "русским миром".

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Елизавета Ясько Богдан Яременко
Место
Украина
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