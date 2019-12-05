Очередной раскол? "Слуги народа" провалили голосование за замену Яременко

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 5 декабря, не поддержало назначение главы украинской делегации в ПАСЕ, "слуги народа" Елизаветы Ясько на должность главы комитета по вопросам внешней политики.

"За" проголосовали только 186 народных депутатов. Примечательно, что в "Слуге народа" одобрили кандидатуру Ясько всего 174 парламентария, 26 – воздержались и еще 35 – не голосовали.

Постановление также предусматривало официальное увольнение Богдана Яременко с должности председателя комитета.

"Слуги" провалили голосование за Ясько tverezo.info

По данным "Украинской правды", "слуги" провалили голосование, поскольку большинство во фракции поддерживает на эту должность кандидатуру Галины Михайлюк. Однако Офис президента и руководство фракции сделали выбор в пользу Ясько.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ясько заявила о провокации против своего отца Алексея Ясько, которого обвинили в связи с "русским миром".

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