Десятки "слуг народа" требуют от президента Владимира Зеленского возвращения к партийным принципам, диалогу и прозрачности формируемой в ОП политики. Основным "триггером", который вынес кризис в политсиле в публичное пространство, послужили события вокруг переговоров в Минске.

Об этом идет речь в материале Инны Ведерниковой, где в распоряжении ZN.UA оказались декларация и рабочий протокол собрания демократической платформы СН.

Многие "слуги" недовольны отношением Зеленского, они жалуются, что "Офис президента ломает фракцию через колено" и "парламента, по сути, нет". Именно это и повлекло недавний демарш "депутатов Зеленского".

"Пришедшие в парламент на лозунгах демократии и прозрачности, они, все еще поддерживая и веря в своего президента, чувствуют, что происходит что-то совсем не то. И не так", – пишет автор.

После встречи с заместителем главы Офиса президента Андреем Ермаком, как сказано в материале, "слуги"-оппозиционеры намерены выступить с официальным заявлением межфракционного объединения "Демократическая платформа". Однако отмечается, что из самой фракции они выходить не хотят, опасаясь лишиться депутатского мандата.

Декларация "оппозиционеров из слуг" zn.ua

Декларация "оппозиционеров из слуг" zn.ua

Декларация "оппозиционеров из слуг" zn.ua

"По нашей информации, демплатформа уже получила обратную связь и от президента. Зеленский артикулировал вопрос насчет правильности избранного метода борьбы за "соблюдение его курса" и готов к разговору. Чуть позже, когда "разрулит" ситуацию вокруг коронавируса. И, чего уж греха таить, "сломает" несогласных голосовать за законопроект по земле. Здесь позиции демократов разделились. Но это тема другого разговора", – сказано в материале.

"Слуги народа" недовольны отношением Зеленского Коллаж

"В любом случае, не так важно, сделают ли шаг назад герои этого материала или в ближайшие дни таки обнародуют свою позицию и создадут в стенах парламента межфракционное объединение, – такие гражданские истории во "всегда грязной политике" вселяют определенный оптимизм. Потому что холодный душ всегда лучше "теплой ванны". Для президентов – особенно", – добавил автор.

Вопросы, которые обсуждались на встрече с Зеленским zn.ua

Вопросы, которые обсуждались на встрече с Зеленским zn.ua

Вопросы, которые обсуждались на встрече с Зеленским zn.ua

Вопросы, которые обсуждались на встрече с Зеленским zn.ua

Вопросы, которые обсуждались на встрече с Зеленским zn.ua

Вопросы, которые обсуждались на встрече с Зеленским zn.ua

Как писал OBOZREVATEL, 16 марта Зеленский срочно созвал "Слуг народа" в Офисе президента.

Вероятно, обсуждался и их демарш из-за инициативы главы Офиса президента Андрея Ермака о создании Консультативного совета с ОРДЛО.

По итогам, как стало известно OBOZREVATEL, Зеленский переубедил "слуг" поддержать его инициативы.

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