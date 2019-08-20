"Слуга народа" забрала лучшие места в Раде: появилась схема рассадки депутатов

Президентская партия "Слуга народа", которая по результатам выборов сформирует монобольшинство в парламенте, заняла все передние ряды перед трибуной, оттеснив тем самым другие фракции назад.

Об этом идет речь в материале "Украинской правды" (чтобы посмотреть схему, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что это стало нововведением "Слуги народа", поскольку ранее фракции большинства оставляли впереди сектор для меньшинства и рассаживались таким образом, чтобы представители всех политсил имели доступ к трибуне.

Появилась схема рассадки нардепов в Раде

Отмечается, что благодаря такому решению "Слуга народа" получит ряд преимуществ:

во время телевизионной трансляции украинцы будут видеть преимущественно "слуг народа", поскольку камеры делают упор на передние ряды;

другие фракции не смогут свободно заблокировать трибуну, поскольку им дадут отпор представители монобольшинства;

под "охраной" "Слуги народа" также оказываются спикер, ложа правительства, место президента во время его визита в Раду.

"Слуга народа" забрала лучшие места в Раде Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее среди избранных депутатов Верховной Рады IX созыва вспыхнул скандал из-за состава парламентских комитетов, поскольку "Слуга народа" вопреки договоренностям установила свои лимиты.

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