Кандидат от партии "Слуга народа" Виктория Алексейчук отказалась от участия в промежуточных выборах народного депутата на 179 округе в Харьковской области. ЦИК уже отменил ее регистрацию.
Решение было принято на Высшем совете политсилы, сообщается на странице "Слуги народа" в Facebook.
Виктория Алексейчук
facebook.com/sluganarodu.official
В партии подчеркнули, что появление среди кандидатов Юлии Светличной, самовыдвиженки и бывшей главы Харьковской областной госадминистрации, полностью изменило предвыборную кампанию.
"Главное политическое слово в Украине сегодня – опыт. И не опыт коррупции, а успешного управления в сложном регионе. Светличная является опытным управленцем с конкретными успешными кейсами", – подчеркнули в политсиле.
Юлия Светличная
rbc.ua
Тем временем Центральная избирательная комиссия уже отменила регистрацию Алексейчук, а также самовыдвиженца Александра Диденко.
Решение было принято на заседании ЦИК 3 марта на основе соответствующих заявлений кандидатов, сообщила пресс-служба Центризбиркома.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Комитете избирателей Украины заявили, что замена половины членов избирательных комиссий в 179 округе является нетипичной и вызывает недоумение.
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