Кандидат от партии "Слуга народа" Виктория Алексейчук отказалась от участия в промежуточных выборах народного депутата на 179 округе в Харьковской области. ЦИК уже отменил ее регистрацию.

Решение было принято на Высшем совете политсилы, сообщается на странице "Слуги народа" в Facebook.

Виктория Алексейчук facebook.com/sluganarodu.official

В партии подчеркнули, что появление среди кандидатов Юлии Светличной, самовыдвиженки и бывшей главы Харьковской областной госадминистрации, полностью изменило предвыборную кампанию.

"Главное политическое слово в Украине сегодня – опыт. И не опыт коррупции, а успешного управления в сложном регионе. Светличная является опытным управленцем с конкретными успешными кейсами", – подчеркнули в политсиле.

Юлия Светличная rbc.ua

Тем временем Центральная избирательная комиссия уже отменила регистрацию Алексейчук, а также самовыдвиженца Александра Диденко.

Решение было принято на заседании ЦИК 3 марта на основе соответствующих заявлений кандидатов, сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Комитете избирателей Украины заявили, что замена половины членов избирательных комиссий в 179 округе является нетипичной и вызывает недоумение.

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