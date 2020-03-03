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3 марта • обновлено в 18:34
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"Слуга народа" сняла Викторию Алексейчук с выборов на 179 округе

1.8т
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Кандидат от партии "Слуга народа" Виктория Алексейчук отказалась от участия в промежуточных выборах народного депутата на 179 округе в Харьковской области. ЦИК уже отменил ее регистрацию.

Решение было принято на Высшем совете политсилы, сообщается на странице "Слуги народа" в Facebook.

Виктория Алексейчук

Виктория Алексейчук

facebook.com/sluganarodu.official

В партии подчеркнули, что появление среди кандидатов Юлии Светличной, самовыдвиженки и бывшей главы Харьковской областной госадминистрации, полностью изменило предвыборную кампанию.

"Главное политическое слово в Украине сегодня – опыт. И не опыт коррупции, а успешного управления в сложном регионе. Светличная является опытным управленцем с конкретными успешными кейсами", – подчеркнули в политсиле.

Юлия Светличная

Юлия Светличная

rbc.ua

Тем временем Центральная избирательная комиссия уже отменила регистрацию Алексейчук, а также самовыдвиженца Александра Диденко.

Решение было принято на заседании ЦИК 3 марта на основе соответствующих заявлений кандидатов, сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Комитете избирателей Украины заявили, что замена половины членов избирательных комиссий в 179 округе является нетипичной и вызывает недоумение.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
выборы в Украине Партия Слуга народа
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Гоша Злой
Гоша Злой
портфель был занесен вот и снялась
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