''Слуга народа'' снова собирается на тренинг: планируется участие и Зеленского

В среду, 28 августа, партия "Слуга народа" проведет заключительный тренинг перед работой в Верховной Раде 9-го созыва.

Как стало известно OBOZREVATEL из источников в партии, за день до старта парламентской работы генеральную встречу с нардепами проведет президент Владимир Зеленский.

"Всем презентуют законопроекты, которые проголосуют в первые дни работы парламента. Планируется принять много всего и сразу, прямо со старта. Отдельное внимание уделят и системе "Рада". Детально обсудят, что и как работает, а также как голосовать", — пояснил источник.

Предварительно известно, что 29 августа парламент проработает кадровые вопросы — утвердит президию, выберет премьер-министра и Кабмин. Далее перейдут к ряду законопроектов, контролирующих действия самих народных депутатов.

Речь идет о снятии неприкосновенности, наказании за кнопкодавство и так далее. Это приоритет Офиса президента.

Рада на низком старте

Успешный старт провластной партии выгоден прежде всего медийно. Также это поможет существенно снизить накал страстей (так как у оппонентов не будет возможности для длительной критики) и сразу же протестировать своих членов фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 9-го созыва политические партии "Голос", "Слуга народа" и "Батьківщина" могут составить коалицию.

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