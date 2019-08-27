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''Слуга народа'' снова собирается на тренинг: планируется участие и Зеленского

1.4т Читать материал на украинском

В среду, 28 августа, партия "Слуга народа" проведет заключительный тренинг перед работой в Верховной Раде 9-го созыва.

Как стало известно OBOZREVATEL из источников в партии, за день до старта парламентской работы генеральную встречу с нардепами проведет президент Владимир Зеленский.

"Всем презентуют законопроекты, которые проголосуют в первые дни работы парламента. Планируется принять много всего и сразу, прямо со старта. Отдельное внимание уделят и системе "Рада". Детально обсудят, что и как работает, а также как голосовать", — пояснил источник.

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Предварительно известно, что 29 августа парламент проработает кадровые вопросы — утвердит президию, выберет премьер-министра и Кабмин. Далее перейдут к ряду законопроектов, контролирующих действия самих народных депутатов.

Речь идет о снятии неприкосновенности, наказании за кнопкодавство и так далее. Это приоритет Офиса президента.

Рада на низком старте

Рада на низком старте

Успешный старт провластной партии выгоден прежде всего медийно. Также это поможет существенно снизить накал страстей (так как у оппонентов не будет возможности для длительной критики) и сразу же протестировать своих членов фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 9-го созыва политические партии "Голос", "Слуга народа" и "Батьківщина" могут составить коалицию.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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