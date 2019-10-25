"Слуга народа" Шевченко выступил на росТВ: журналист отметил показательный момент

История с народным депутатом Евгением Шевченко от партии "Слуга народа", который своим выступлением на российском пропагандистском канале "Первый" возмутил украинское общество, опять подняла вопрос о том, существует ли как единая партия "Слуга народа".

Такое замечание высказал журналист и публицист Павел Казарин для "Крым.Реалии", подчеркнув, что непонятно, где заканчивается личная позиция Шевченко, а где начинается партийная (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В конце концов, любая партия строится на некой ценностной платформе. Членство в ней означает согласие с идеологией. Той самой, которую затем партийцы транслируют во время публичных выступлений", – написал журналист.

"Слуга народа" Шевченко попал в базу "Миротворца" Скриншот из видео

По его словам, "слуг народа" можно заподозрить в чем угодно, кроме ценностного единомыслия.

"Мы видим споры внутри парламентской фракции. Взаимные обвинения в подкупе. Публичные конфликты между руководством и мажоритарщиками. Что, впрочем, неудивительно, если вспомнить о том, как этот проект создавался", – вспомнил Казарин.

Обозреватель "Крым.Реалии" считает, что нет никакого смысла ввязываться в дискуссию с теми, кто отрицает сам факт присутствия российских войск на востоке Украины. Так, как это было в эфире с участием Евгения Шевченко, добавил он.

"Можно спорить о интерпретации, но нет смысла спорить о фактах", – убежден Казарин.

По его мнению, мотивы украинских спикеров в эфирах каналов российской пропаганды могут объясняться или наивностью, или глупостью, или пользой. А вот российские федеральные каналы можно упрекать в чем угодно, кроме наивности, подытожил журналист.

"Это профессионально отлаженные машины пропаганды, которые давным-давно уже не спорят об интерпретациях реальности. Они оспаривают саму реальность. Подменяют факты фейками. Вымарывают случившееся. Говорят о том, чего не было", – отметил Казарин в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Шевченко в эфире российского гостелеканала обвинил украинских националистов в протестах, которые состоялись в Киеве 14 октября, и сказал, что надо снять "языковой вопрос", который привел "к расколу в обществе".

Позже нардеп оправдался за эфир с Пушилиним, заявив, что его якобы подставили.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского неоднозначно восприняли выступление депутата. Его поступок не осудили, а просто разведали о его причинах. А руководитель президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Шевченко ни в чем не виноват.

За участие в программе пропагандистов его внесли в базу сайта "Миротворец".

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