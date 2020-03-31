"Слуга народа" раскололась из-за страха дефолта – Вятрович

Государственная позиция партии "Европейская солидарность" и профессиональный подход к принятию критически важных законов позволили спасти экономику страны от дефолта.

Об этом написал народный депутат фракции "ЕС" Владимир Вятрович на странице в Facebook. Он отметил, что возможность дефолта расколола монобольшинство на тех, кто видел в нем угрозу стране и тех, кто видел возможность для себя.

"Этот раскол вернул в парламент политику – заставил "Слуг народа" идти на компромиссы, объединяться с другими проукраинскими силами", – отметил политик.

Владимир Вятрович

Он особо подчеркнул, что фракции удалось отстоять свою позицию в вопросе введения рынка земли и спасти государственные земли сельскохозяйственного назначения от дерибана и распродажи олигархам. Фракция "Слуга народа" согласилась поддержать поправки, которые создают соответствующие предохранители.

"Они пошли на серьезные уступки в вопросе рынка земли: реформу разбили на этапы до 2024 года; внесли в земельный законопроект поправки, которые не позволят чрезмерной концентрации земель в одних руках и создание латифундий, а также продавать государственную и коммунальную сельскохозяйственную землю", – отметил Вятрович.

"Угроза дефолта объединила проукраинские силы вокруг поддержки закона, который делает невозможным возвращении Приватбанка Коломойскому", – также добавил он.

В то же время Вятрович отметил, что голосование в парламенте не свидетельствуют о создании нового формата большинства в Верховной Раде.

"Нет, это не новое большинство. Лучше всего этот тезис перечеркнул провал важных для власти изменений в бюджет. Но это способность парламента объединяться для защиты Украины", – отметил народный депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский впервые не смог обуздать свою фракцию "Слуга народа" для голосования за открытие рынка земли и банковский закон.

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