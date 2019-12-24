"Святые слуги": партия Зеленского оконфузилась рекламой на выборах

На Закарпатье людям раздавали церковные календари с якобы символикой партии "Слуга народа" в день выборов в объединенную территориальную общину села Горонда Мукачевского района.

Как сообщает "Мукачево", агитационную продукцию 22 декабря распространяли среди прихожан греко-католической церкви села Страбичево. По словам очевидцев, на календарях были напечатаны логотипы с упоминанием названия партии "Слуга народа".

Выборы в ОТО

В полиции Закарпатья отреагировали на это и начали проверку по факту возможного подкупа избирателей. "Это событие зарегистрировано в журнале единого учета, его правовая квалификация определяется. Проверка по данному факту продолжается", – подчеркнули правоохранители.

Календари, которые раздавали людям в день выборов "Мукачево"

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно первым результатам по разным областям, партия "Слуга народа" получила сокрушительное поражение, проиграв в первую очередь самовыдвиженцам во время выборов в ОТО.

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