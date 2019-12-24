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24 декабря • обновлено в 14:53
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"Святые слуги": партия Зеленского оконфузилась рекламой на выборах

1.3т
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На Закарпатье людям раздавали церковные календари с якобы символикой партии "Слуга народа" в день выборов в объединенную территориальную общину села Горонда Мукачевского района.

Как сообщает "Мукачево", агитационную продукцию 22 декабря распространяли среди прихожан греко-католической церкви села Страбичево. По словам очевидцев, на календарях были напечатаны логотипы с упоминанием названия партии "Слуга народа".

Выборы в ОТО

Выборы в ОТО

В полиции Закарпатья отреагировали на это и начали проверку по факту возможного подкупа избирателей. "Это событие зарегистрировано в журнале единого учета, его правовая квалификация определяется. Проверка по данному факту продолжается", – подчеркнули правоохранители.

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Календари, которые раздавали людям в день выборов

Календари, которые раздавали людям в день выборов

"Мукачево"

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно первым результатам по разным областям, партия "Слуга народа" получила сокрушительное поражение, проиграв в первую очередь самовыдвиженцам во время выборов в ОТО.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Местные выборы в Украине
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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