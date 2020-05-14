Народного депутата Украины от "Слуги народа" Юлию Диденко заметили с брендовыми сумочкой и ботинками, общая стоимость которых – свыше 50 тысяч гривен.

Соответствующие снимки сделал парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов, сообщила в Facebook журналистка Анна Стешенко. Модный образ депутата запечатлели по пути на внеочередное заседание Верховной Рады 13 мая.

Юлия Диденко Фото: Yan Dobronosov

Диденко взяла с собой сумку из новой коллекции YSL. На официальном сайте ее можно купить за 1650 евро, в Украине – за 48 069 гривен.

Красные ботинки Casadei изначально стоили 25200 гривен, но сейчас по акции их можно найти за 12600 гривен.

Юлия Диденко Фото: Yan Dobronosov

Отметим, Юлия Диденко является главой подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц, единого социального взноса и других начислений в фонд оплаты труда финансового комитета.

Ботинки Casadei Скриншот

Ботинки Casadei Скриншот

Сумочка YSL Скриншот

Сумочка YSL Скриншот

Она прошла в Раду под 32-м номером в списке партии "Слуга народа". До того, как стать депутатом, 42-летняя Диденко более 10 лет занималась предпринимательской деятельностью.

Сама она из Донецка, но с 2009-го года работала в Одессе, в частности, в гостиничной отрасли.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве обокрали автомобиль, которым пользуется народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Савченко.

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